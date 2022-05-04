Fed faiz kararı saat kaçta? Küresel piyasaların merakla beklediği haber

Banka Mart ayında politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Bu kez en az 50 baz puanlık bir artış masada. Uzmanlara göre, 75 ya da 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak.