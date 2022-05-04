SGK’lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanacak?





Kredi kullanandan kesinti ne kadar?

Kredi hak sahibi tarafından ödeniyorsa aylığının dörtte biri oranında kesinti yapılıyor. Aylık bağlanmayan ya da kesilen müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise ödemenin başladığı tarihte aylığa bağlanan çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının 4'te birinin yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul ediliyor ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılıyor. Bu kapsamda örneğin 3 bin lira aylığı olan 937.5 lira taksit ödüyor.

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