Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın 3'ünde açıklanan veriler emekli memur zammı, kira artış oranı gibi birçok ücretin artış oranını da etkiliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? TUİK enflasyon rakamları...