Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? TUİK enflasyon rakamları...
Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon beklentisi için detaylar merak ediliyor. Diğer yandan TUİK tarafından aylık olarak enflasyon rakamları açıklanıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? TUİK enflasyon rakamları...
Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın 3'ünde açıklanan veriler emekli memur zammı, kira artış oranı gibi birçok ücretin artış oranını da etkiliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? TUİK enflasyon rakamları...
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.
3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mayıs Perşembe günü açıklanması bekleniyor.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Enflasyon oranının açıklanacağı o tarih ertelendi! Nisan enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak? TÜİK TEFE - TÜFE 2022
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.
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