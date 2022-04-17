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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

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