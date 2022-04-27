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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan 81 ildeki vakıflara müjde! Ek kaynak ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan 81 ildeki vakıflara müjde! Ek kaynak ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık." ifadelerine yer verdi.

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