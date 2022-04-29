Evde bakım maaşı erken verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Söz konusu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı erken verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte haberin detayları...
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerini beklemeye başlayan vatandaşlar, destek ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Mayıs ayı destek ödemesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, evde bakım maaşı erken verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte cevaplar...
EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla başlıyor. Nisan ayı ödemelerini alan vatandaşlar, mayıs ayı ödemelerinin de bayram öncesi verilip verilmeyeceğini araştırıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım yardımı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Buna göre, mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs itibarıyla yapılacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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