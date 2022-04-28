En düşük emekli maaşı değişiyor! Emekliye temmuz zammında seyyanen ya da enflasyon formülü

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 5 bin 753, esnafta 2.948 TL'den 3 bin 970 liraya, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise 3.292 TL'den 4 bin 432 liraya çıkacak. Ayrıca 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük aylık 2.500 lira olurken bunun üzerine de artış gerçekleşecek.