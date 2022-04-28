Bayramda tatil göçü! Sahillerden Kapadokya ve Güneydoğu’daki otellere kadar her yer dolacak





3 MİLYON KİŞİ TAŞINACAK

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı için seyahat hareketliliğinin 30 Nisan'da başladığını bunun 9 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi. Bu bayramın önceki bayramlara göre yüzde 50 daha düşük talep olduğunu anlatan Yıldırım, "Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak bu sayı bu bayramda günlük 1.100'lere kadar düşecek. Şu anda günlük 700-800 sefer yapılıyor. Asıl hareketlilik cumadan itibaren başlayacak" dedi. Bayram boyunca 1 milyon 800 bin kişinin otobüsle seyahat edeceğini aktaran Yıldırım, "Uçakla da yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin seyahat edeceğini biliyoruz. Trenle ise 100- 150 bin kişilik bir bilet satışı olur. Otobüste 4.5 milyar, uçakta 9 milyar TL'lik ciro oluşur. Bayramla ulaştırma sektöründe özel araç hariç 13-14 milyar TL'lik bir ciro oluşur" ifadelerini kullandı.