Karadeniz gazı ihya edecek! Devlet yatırım kapılarını ardına kadar açtı
Karadeniz’deki 540 milyar m3’lük doğalgaz keşfi için 145 milyar TL yatırım yapılacak. Süper teşvik kapsamına alınan proje, gümrük vergisinden muaf olacak. KDV indirimi ve istisnası da var.
Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi için süper teşvik sistemi uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı'yla Zonguldak Sakarya doğalgaz sahası proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın çıkarılıp kullanıma sunulması için 145 milyar lira tutarında yatırım yapılacak.
1.018 KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM
Söz konusu karara göre, Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğalgaz madenciliği için 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 yıl yatırım desteği verilecek. Bu kapsamda, ilave istihdam 1.018 kişi olarak belirlendi. Yatırım süresi sonunda gaz sahasının doğal gaz üretim kapasitesinin ise yılda 14 milyar metreküp olacağı öngörüldü.
VERGİ MUAFİYETİ OLACAK
Söz konusu yatırım gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak. Proje Bazlı Teşvik, Türkiye'nin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yüksek katma değerli yatırımlara veriliyor.
Bu kapsamda, yatırımcılar; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı veriliyor.
2023'TE İLK GAZ VERİLECEK
Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 2023'te vatandaşın kullanımına sunulması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
- İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
- Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
- Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
- İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok'un hayat hikayesi
- Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?