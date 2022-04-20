Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
Kimpur halka arz ne zaman? Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz süreci başladı. 20 Nisan'da başlayan halka arz sürecinin ne zaman biteceği merak edilirken, yatırımcılar hisse kodu ve fiyatı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Kimpur halka arz talep toplama ne zaman? 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman yapılacak? İşte Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı...
Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da listelenmeyi bekleyen Kimpur - Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz süreci başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği Kimpur halka arz sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kimpur halka arz talep toplama ne zaman? 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman yapılacak? İşte Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı...
KİMPUR HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL.
Sermaye: 110.000.000 TL (mevcut) - 121.550.000 TL (arz sonrası)
Halka Açıklık Oranı: %27,15 (ek satış olursa %31,22)
Halka Arz Fiyatı: 29,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü: 957 milyon TL (ek satış olursa 1100 milyon TL)
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 3,52 milyar TL
İşlem Görme Yeri: Borsa İstanbul A.Ş.
Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.
KİMPUR HAKKINDA
1983: Kimteks Kimya, suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya sektörlerine hammadde tedariki sağlanması amacıyla kurulmuştur.
1999: Poliüretan Sistem Evi yatırımı ile Ayakkabı Taban Sistemleri, Esnek Köpük Sistemleri, Sert Köpük Sistemler, Polyester Polioller ve Case Kaplama, Yapıştırıcı, Mastik ve Elastomerleri'de içeren 5 ana ürün grubunda üretim, satış ve dağıtıma Hadımköy tesisinde başlamıştır.
2008: Üretim tesisi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınmıştır. Halen üretime Gebze'deki tesiste devam edilmektedir.
2009: Devam etmekte olan ayakkabı sektörünün yanı sıra izolasyon paneli ve beyaz eşya sektörü için izolasyon amaçlı sert köpük sistemleri geliştirilerek ürün grubuna eklenmiştir.
2010: Otomotiv ve mobilya endüstrisinde kullanılmak üzere esnek köpük sistemleri (FLEX) geliştirilmiş olup ürün grubuna eklenmiştir.
2015: Kimteks Kimya, iki iş grubunda iki farklı firma olarak devam etme kararı alarak asimetrik bölünme işlemi ile poliüretan iş kolunu Kimpur şirketi altında yürütme kararı aldı. Kimteks Kimya hammadde distribütörlük ve dağıtım faaliyetlerine devam etmektedir.
2016: Kimteks Poliüretan, "Yeniden Yapılanma – Değişim" programı başlatmış olup 26 kişilik Ar-Ge ekibi kurulmuştur.
2020: Poliüretan hammadde satışları başlatılmıştır.
2021: EVA ürün grubunda üretim faaliyeti göstermek üzere Kimplast firmasının kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Avrupa'da faaliyetleri genişletmek amacıyla bir şirket satın alınması için karar alınmıştır. Malta merkezli olmak üzere %100 Kimpur iştiraki olan Kimpur Malta kurulmuştur.
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- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
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