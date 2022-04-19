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Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi
Sigaraya zam gelecek mi? Tütündeki ÖTV matrahlarının yeniden belirlenmesinin ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından bu yıl sigaralara toplam 6 lira zam yapıldı. Sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Tütünde ÖTV düzenlemesi sonrası sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? İşte güncel fiyat listesi...