Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Sigaraya zam gelecek mi? Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi. Tütündeki ÖTV matrahlarının yeniden belirlenmesinin ardından sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...