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Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Sigaraya zam gelecek mi? Tütündeki ÖTV matrahlarının yeniden belirlenmesinin ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından bu yıl sigaralara toplam 6 lira zam yapıldı. Sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Tütünde ÖTV düzenlemesi sonrası sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? İşte güncel fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:10
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Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Sigaraya zam gelecek mi? Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi. Tütündeki ÖTV matrahlarının yeniden belirlenmesinin ardından sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Tütünlerde ÖTV düzenlemesinin ardından sigaralara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte 19 Nisan marka marka güncel sigara fiyatları:

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Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 25 TL

Marlboro Touch: 26 TL

Marlboro: 27 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

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Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Muratti: 25 TL

Muratti Blu: 24 TL

Lark: 24 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

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Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi

BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 24 TL

Kent D-Range: 24 TL

Kent (Blue, Grey, White): 25 TL

Kent Slims: 27 TL

Rothmans: 23,50 TL