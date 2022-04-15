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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: 3 milyar 582 milyon TL destek hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: 3 milyar 582 milyon TL destek hesaplarda

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. Bakan Kirişci, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

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