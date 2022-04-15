Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı destek ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 22022 2. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buzağı desteklemelerinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.