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Son dakika: Mart ayı konut satış rakamları açıklandı: Yüzde 21 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Mart ayı konut satış rakamları açıklandı: Yüzde 21 arttı

Son dakika haberi... Türkiye genelinde martta 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 37,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı.

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