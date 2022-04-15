Yeni kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik yenileme ücreti 2022 ne kadar? Kimlik yenileme için gerekli belgeler neler?
Kimlik yenileme ücreti 2022 ne kadar? Yeni kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik yenileme için gerekli belgeler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle eski tip nüfus cüzdanı taşıyan vatandaşlar yeni kimlik kartına geçmek istiyor ve kimlik yenileme ücretinden gereken evraklara kadar tüm bilgileri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
Tüm illerden vatandaşlar kimlik yenileme ücreti 2022 ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. Her Türk Cumhuriyeti vatandaşında olması gereken ve yasal olarak zorunluluk taşıyan kimlik kartlarının bazı durumlarda yenilenmesi gerekir. Evlilik, kayıp etmek, yenilenen kimlik kartına geçmek gibi pek çok sebebi yer alıyor ve yenileme için de ihtiyaç duyulan evraklar vardır. Peki Yeni kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik yenileme için gerekli belgeler neler?
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2022 yılında;
Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL
Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:
Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,
Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,
Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından
https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan
PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.
KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.
YENİ KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi
Bir adet biyometrik fotoğraf
GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?
Başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı belirtilen adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim edilir. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanır.
Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. Geçerlilik tarihi kimlik kartı üzerinde yer alır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecektir.
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