İstanbulkart öğrenci abonman zammı son durum: Öğrenci aylık akbili ne kadar? Zam iptal oldu mu, indirim geldi mi?

İstanbulkart öğrenci abonman zammı iptal mi? İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrenci abonman ücretlerinde uygulanmaması teklif edildi. Yüzde 40'lık zammın öğrencilerden muaf tutulmasını öneren teklif, AK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilerin zamdan muaf tutulması kararını veto edeceğini açıkladı. Peki, öğrenci aylık akbili ne kadar? Zam iptal oldu mu, indirim geldi mi? Öğrenci akbili zammı iptal oldu mu, indirim geldi mi? İşte İstanbulkart öğrenci abonman zammı son durum...

İSTANBUL ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aylık öğrenci abonman ücreti 78 TL olarak alınmaya devam edilecek. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarife uygulanmaya devam edilecek.