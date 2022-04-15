İstanbulkart öğrenci abonman zammı son durum: Öğrenci aylık akbili ne kadar? Zam iptal oldu mu, indirim geldi mi?
İBB UKOME toplantısının ardından elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam kararı alınmıştı. Söz konusu zammın öğrenci abonman ücretlerine yansımaması talep edildi. Öğrenci abonman ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, öğrenci aylık akbili ne kadar? Zam iptal oldu mu, indirim geldi mi? Öğrenci akbili zammı iptal oldu mu, indirim geldi mi? İşte İstanbulkart öğrenci abonman zammı son durum...
İstanbulkart öğrenci abonman zammı iptal mi? İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrenci abonman ücretlerinde uygulanmaması teklif edildi. Yüzde 40'lık zammın öğrencilerden muaf tutulmasını öneren teklif, AK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilerin zamdan muaf tutulması kararını veto edeceğini açıkladı. Peki, öğrenci aylık akbili ne kadar? Zam iptal oldu mu, indirim geldi mi? Öğrenci akbili zammı iptal oldu mu, indirim geldi mi? İşte İstanbulkart öğrenci abonman zammı son durum...
İSTANBUL ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?
İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aylık öğrenci abonman ücreti 78 TL olarak alınmaya devam edilecek. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarife uygulanmaya devam edilecek.
"İSTANBULLU ÖĞRENCİLERİMİZE MÜJDE"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize müjde... Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.
İSTANBUL ULAŞIM ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul'da yüzde 40'lık zamdan sonra ulaşım ücretleri şu şekilde oldu:
Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.
MARMARAY TAM PARKUR ÜCRETİ 16,97 LİRA OLDU
Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya çıktı.
Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye yükseldi.
Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.
METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDU
Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, 3 durak 5,48'den 7,67'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e yükseldi.
ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ
Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı.
Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya yükseldi.
Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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