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Son dakika: Borsa İstanbul'da yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Borsa İstanbul’da yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.494,37 puana taşıdı. Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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