Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022? SON DAKİKA HABERLER...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 14 milyon kişi bu yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken; yeni emekliler de yararlanacak.

Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.