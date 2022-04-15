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Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022? SON DAKİKA HABERLER...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022? SON DAKİKA HABERLER...

Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarıldı. İkramiyelerde bu yıl artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İşte, Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022?

Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SGK tarafından yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılıyor. İşte, Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022?

ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 14 milyon kişi bu yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken; yeni emekliler de yararlanacak.

Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

DUL VE YETİMLERİN ÖDEMESİ NASIL HESAPLANACAK?

Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.

Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

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