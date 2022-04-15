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SON DAKİKA: Ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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SON DAKİKA: Ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi kabul edildi

SON DAKİKA: Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle; Yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, elde edilen faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamına alınacak. Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu, TMSF tarafından sigorta edilecek.

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