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Merkez Bankası duyurdu: Pazartesiden itibaren...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Merkez Bankası duyurdu: Pazartesiden itibaren...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracatçıların TCMB'ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak.

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