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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı? Faiz arttı mı? Faizin sabit tutulması ne anlama geliyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı? Faiz arttı mı? Faizin sabit tutulması ne anlama geliyor?

Son dakika haberi... Piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi sabit tuttuğunu duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Merkez Bankası faizi 14'te sabit tuttuğunu duyurdu.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Piyasaların beklediği faiz kararı hakkında açıklama yapan Merkez Bankası, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir. Tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir."

EKONOMİSTLER FAİZİN SABİT TUTULACAĞINI ÖNGÖRÜYORDU

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu.

Ve piyasanın beklediği gibi de oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.

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