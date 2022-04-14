Merkez Bankası faiz kararını açıkladı? Faiz arttı mı? Faizin sabit tutulması ne anlama geliyor?

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

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