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Son dakika: ABD'de enflasyon rekoru: 41 yılın zirvesinde! Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika: ABD’de enflasyon rekoru: 41 yılın zirvesinde! Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Son dakika haberi... Piyasaların merakla beklediği ABD'nin Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi. ABD'deki enflasyon rakamlarını Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Son dakika haberi... ABD enflasyon verileri FED'in gelecek dönemin para politikası için önem arz ettiğinden ekonomistlerin takibinde yer alıyordu. Mart 2022 enflasyon oranı (TÜFE) açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak 1982 yılından beri en yüksek seviyesini görerek 41 yılın rekorunu kırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini ifade etmişti.

ABD MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

ABD'de Mart 2022 enflasyon oranı tarafında Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri göze çarptı. Ülkede Mart ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış göstererek 1982 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

ABD'deki enflasyon rakamlarını Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber ekranlarında değerlendirdi. Arda Çoşar, "Pandemi döneminde ülkeler kapanınca ülkelerin Merkez Bankaları faizleri indirdi ve bilanço genişletti. Piyasaya verilen paralar dünyaya enflasyon olarak geri döndü. Emtia üretimine yeteri kadar yatırım yapılmaması sebebiyle küresel bazda hem enerji hem de sanayi emtialarında arz sıkıntısı yaşandı. Bununda enflasyona etkisi olduğunu gördük." dedi.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi. 14,68 TL bandında seyreden dolar/TL ise yatay negatif seyir izledi



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