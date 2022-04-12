Dolar kuru son dakika: ABD enflasyon verisi sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Ahlatcı Yatırım

Kurda son dönemde yurt içi piyasalarda yaşanan olumlu görüntü ile birlikte dolar endeksi tekrar 100 seviyesinin üzerine geçmesine rağmen dün 14,65TL altı test edildi. Gün içi işlem aralığı dar bant içinde seyretmesine rağmen yükselişlerin de sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi açıklanırken, ABD'de enflasyon ve hazine bütçe dengesi verileri takip edilecek. ABD'de enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaşması beklenirken, 14,65TL altında kapanışlar gerçekleşmedikçe bu seviyeler alış fırsatı olarak, 14,75TL kar al için takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 14,75 ve 14,85 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 14,60 ve 14,55 destek seviyeleri takip edilebilir.