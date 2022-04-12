Dolar kuru son dakika: ABD enflasyon verisi sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?
Son dakika... Dolar kuru ne kadar? ABD'de bugün açıklanan enflasyon verileri sonrasında dolar kurunun ne kadar olduğu merak ediliyor. ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Peki, ABD enflasyon verisi sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte 12 Nisan güncel dolar kuru...
Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Piyasalarda ABD enflasyon verisinin yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı bekleniyordu. Yükselişini mart ayında da sürdüren enflasyon yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Bu gelişmelerin ardından dolar kurunda son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, ABD enflasyon verisi sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte 12 Nisan güncel dolar kuru...
DOLAR NE KADAR?
ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar yatay negatif seyretti. İşte güncel dolar kuru:
MART AYI ABD ENFLASYON VERİSİ NEDİR?
ABD'de Mart 2022 enflasyon oranı tarafında Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri göze çarptı. Ülkede Mart ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış göstererek 1982 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.
DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
İşte 12 Nisan tarihli dolar yorumları:
Şeker Yatırım
USDTRY uzun bir aradan sonra 14.70'in altına indi ve 14.6522 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Ons altın ise Cuma günkü yükselişini devam ettirerek 1965 dolara kadar çıkış sergiledi fakat akabinde geri çekilerek 1954 dolar düzeyinden günü sonlandırdı. Dün açıklanan datalarda İngiltere büyüme verisi beklentiler dahilinde yıllık %9.5 arttı. Bunun yanı sıra sanayi üretimindeki artış %1.6'de kalırken, imalat üretimi %3.6 oldu. Bugün ABD'de TSİ 15:30'da açıklanacak olan enflasyon verisi, Fed'in politikasını etkileyeceğinden dikkatle takip edilmelidir.
Satıcıların baskın olduğu Dolar/TL kurunun 14.6075 aşağısında kalıcılık sağlaması durumunda düşüş eğilimi güçlenebilir. Bu durumda 14.5565 seviyesi test edilebilir. Kurda Türk Lirası aleyhine işlemler gerçekleşmesi halinde ise 14.7302 seviyesinden sonra 14.8019 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.
Vakıf Yatırım
FED tutanaklarından çıkan şahin mesajların ardından tahvil faizleri ve dolar endeksinde güçlü seyir sürüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kaybederken, Dolar/TL kurunda nispeten daha sakin bir seyir görüyoruz. Kurda oynaklığın son dönemde düştüğü ve fiyatın sıkıştığı görülüyor. Son dönemde 14.50-15.00 bölgesinde dalgalanan kurda, 14.50-14.25 destek, 14.85-15.00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Ahlatcı Yatırım
Kurda son dönemde yurt içi piyasalarda yaşanan olumlu görüntü ile birlikte dolar endeksi tekrar 100 seviyesinin üzerine geçmesine rağmen dün 14,65TL altı test edildi. Gün içi işlem aralığı dar bant içinde seyretmesine rağmen yükselişlerin de sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi açıklanırken, ABD'de enflasyon ve hazine bütçe dengesi verileri takip edilecek. ABD'de enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaşması beklenirken, 14,65TL altında kapanışlar gerçekleşmedikçe bu seviyeler alış fırsatı olarak, 14,75TL kar al için takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 14,75 ve 14,85 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 14,60 ve 14,55 destek seviyeleri takip edilebilir.
Anadolu Yatırım
Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 14,63 – 14,75 arasında hareket etti. Haftaya 14,74 seviyesinden başlayan kur, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarıyla geri çekildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon karşı korumalı yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yurt içinde dün açıklanan şubat ayı cari hesap 5,15 milyar dolar açık verdi. Bu sonuçla birlikte 12 aylık cari açık 21,85 milyar dolara yükseldi. Teknik olarak kurda 5 günlük AO'nun (14,70) 22 günlük AO'yu (14,72) aşağı yönde kesmesi ile kısa vadeli görünüm negatife döndü. Kapanış 14,66 ile kısa vadeli ortalamaların altında gerçekleşti. Kurda kısa vadeli geri çekilmelerin 14,60 desteğinden tepki bulması beklenebilir. 14,60 altında kalıcılık sağlanması halinde 15,40 – 14,40 bölgesi aşağı yönde hedef olabilir. Yukarı yönde ise 14,80 – 15,00 dirençleri bulunmaktadır.
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