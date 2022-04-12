Consus Enerji halka arz ne zaman? 2022 CONSE halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama fiyatı ne kadar?
Consus Enerji halka arz ne zaman? Global Yatırım Holding’in iştiraki olan Consus Enerji halka arz oluyor. Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Consus Enerji'nin talep toplama tarihi ve tüm detaylar belli oldu. Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arz hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Consus Enerji halka arz ne zaman? 2022 CONSE halka arz eşit mi, oransal mı? Consus Enerji talep toplama fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...
Consus Enerji halka arz ne zaman? Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş payları halka arz oluyor. Consus Enerji'nin birincil halka arzı "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Consus Enerji halka arz ne zaman? 2022 CONSE halka arz eşit mi, oransal mı? Consus Enerji talep toplama fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...
CONSUS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Consus Enerji 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde halka arz edilecek. Halka arza, Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Hisse Senedi" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler"-"Yatırımlar" menüsünde "Hisse Senedi" adımından CONSE.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz.
Halka arz fiyatı 4,5 TL'dir.
HALKA ARZ DETAYLARI
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile ortaklığın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL payın halka arzı gerçekleşecek.
Satış miktarından fazla talep toplanması halinde, mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay, ek satış kapsamında satışa sunulabilecek.
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Şirket: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Aracı Kurumlar: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş
Borsa Kodu/Ticker: CONSE
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 333.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 385.500.000 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü: 52.500.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
52.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
10.500.000 TL nominal (Ek Satış)
Halka Arz Büyüklüğü: 472.500.000 TL (Ek Satış Dahil 519.750.000 TL)
Halka Arz Fiyatı: 4,50 TL
Halka Arz Tarihleri: 14 – 15 Nisan 2022
Halka Arz Talep Yöntemi: Borsa'da Satış
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Consus Enerji halka arz ne zaman? 2022 CONSE halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama fiyatı ne kadar?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınavı giriş belgesi çıktı alma işlemi nereden yapılır?
- Son dakika: Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
- Bayram tatili birleşecek mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Jandarma uzman erbaş alımı son günler! 2022 JGK başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi
- MSÜ sonuçları için heyecan dorukta! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
- A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı destek ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri için...
- Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?