Consus Enerji halka arz ne zaman? 2022 CONSE halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama fiyatı ne kadar?

Consus Enerji halka arz ne zaman? Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş payları halka arz oluyor. Consus Enerji'nin birincil halka arzı "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Consus Enerji halka arz ne zaman? 2022 CONSE halka arz eşit mi, oransal mı? Consus Enerji talep toplama fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Consus Enerji 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde halka arz edilecek. Halka arza, Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Hisse Senedi" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler"-"Yatırımlar" menüsünde "Hisse Senedi" adımından CONSE.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz.

Halka arz fiyatı 4,5 TL'dir.