Son dakika: Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını açıkladı. Bakan Dönmez, "Kurulu güçteki yeşil payı yüzde 54. Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor. Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Dönmez "Ve Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin MW'ı aştı. Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık" dedi.
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