GES sistemi yüzde 20 elektrik ihtiyacı karşılayacak!

KUZKA tarafından sağlanan teknik destek sonucunda projeleri yatırım programına alan firma, projeyi kendi öz kaynaklarıyla finanse ederek yatırım süreçlerini tamamladı. Bu çerçevede faaliyete geçirilen 3,750 kilowatt kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Santralinin (GES) fabrikanın enerji tüketiminin yüzde 19'unu karşılayacak. Ürettiği enerjiyle işletmeye yıllık 7 milyon lira katkı sağlayacak güneş enerji santrali yatırımının geri dönüş süresi ise 3,5 yıl olarak hesaplanıyor.

Fabrikada faaliyete geçirilen SCADA sistemiyle de üretim tesisinden, akım, gerilim, güç, sıcaklık, enerji vb. analitik verilerin toplanması, yönetilmesi, raporlanması, sanallaştırılması, kontrol edilmesi ile cihazların arızalarının tespiti, çalışma ve verimlilik seviyelerinin anlık olarak uzaktan takip edilebilmesi mümkün hale getirildi. Enerji kalite analizörlerinden ve enerjiyi kontrol eden diğer ekipmanlardan enerji kalitesi verileri alınarak bir veri tabanı içerisinde saklanması sağlandı.