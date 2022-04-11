Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Son dakika... Benzin fiyatları düşecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Son günlerde brent petrol fiyatının düşüşe geçmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları için de indirim haberleri gelmeye başladı. Motorine 1 lira 4 kuruş indirim uygulanacağı açıklamasının ardından benzine de indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 11 Nisan 2022 tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları: