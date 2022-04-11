11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Son dakika... Benzin fiyatların indirim yapılacak mı? 12 Nisan'dan itibaren geçerli motorin grubuna 1 lira 4 kuruş indirim yapılacağı haberinin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen benzin fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte benzin fiyatları...

Son dakika... Benzin fiyatları düşecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Son günlerde brent petrol fiyatının düşüşe geçmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları için de indirim haberleri gelmeye başladı. Motorine 1 lira 4 kuruş indirim uygulanacağı açıklamasının ardından benzine de indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 11 Nisan 2022 tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:

11 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.25 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

11 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.33 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.97 TL

11 Nisan İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.12 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.34 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 100,80 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100,80 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,11 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması fiyatları etkilemeyi sürdürüyor.

IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtmişti.

Japonya da acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü, piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacak.

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanmanın devam etmesinin de talebi kısıtlayacağı beklentisiyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Nisan döneminde önceki haftaya göre 13 artışla 546'ya yükseldi.

Uzmanlar, Rusya'dan petrol tedarikinin hala devam ettiğine dikkati çekerek, ülkelerin Rus petrolünün yerinin farklı kaynaklarla doldurulmasına yönelik çabaların ne kadar etkili olacağının henüz tahmin edilemeyeceğini belirtiyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise geçen hafta lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 101,23 ile 101,45 dolar aralığının direnç, 100,58 ile 100,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Motorine indirim! İşte güncel liste MOTORİNE İNDİRİM! İŞTE GÜNCEL LİSTE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA