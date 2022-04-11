Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları
Son dakika... Benzin fiyatların indirim yapılacak mı? 12 Nisan'dan itibaren geçerli motorin grubuna 1 lira 4 kuruş indirim yapılacağı haberinin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen benzin fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte benzin fiyatları...
Son dakika... Benzin fiyatları düşecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Son günlerde brent petrol fiyatının düşüşe geçmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları için de indirim haberleri gelmeye başladı. Motorine 1 lira 4 kuruş indirim uygulanacağı açıklamasının ardından benzine de indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...
BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, benzin fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.
İşte 11 Nisan 2022 tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 100,80 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100,80 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,11 dolardan alıcı buldu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması fiyatları etkilemeyi sürdürüyor.
IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtmişti.
Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Nisan döneminde önceki haftaya göre 13 artışla 546'ya yükseldi.
Uzmanlar, Rusya'dan petrol tedarikinin hala devam ettiğine dikkati çekerek, ülkelerin Rus petrolünün yerinin farklı kaynaklarla doldurulmasına yönelik çabaların ne kadar etkili olacağının henüz tahmin edilemeyeceğini belirtiyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise geçen hafta lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini duyurmuştu.
Brent petrolde teknik olarak 101,23 ile 101,45 dolar aralığının direnç, 100,58 ile 100,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
- Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları
- İdari izin genelgesi 2022 son dakika: 24. hafta gebelere hamilelere idari izin kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- Suwen Tekstil halka arz ne zaman? 2022 Suwen halka arz talep toplama fiyatı kaç TL? Tarihler belli oldu
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB 2022 açık lise kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste
- Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
- İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?
- PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT hangi illerde alım yapacak?
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM-PA bekçilik başvuruları ne zaman 2022?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?