Suwen Tekstil halka arz ne zaman? 2022 Suwen halka arz talep toplama fiyatı kaç TL? Tarihler belli oldu
Suwen Tekstil halka arz ne zaman? Suwen'in 6 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 17 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 23 milyon TL nominal değerli payı halka arz ediliyor. Halka açıklık oranı ise yüzde 41 olacak. Peki, Suwen Tekstil halka arz ne zaman? 2022 Suwen halka arz talep toplama fiyatı kaç TL? Suwen Tekstil halka arz ile ilgili merak edilenler ahaber.com.tr'de...
Suwen Tekstil halka arz ne zaman? Suwen Tekstil, halka arz TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Suwen Tekstil halka arz duyurusunun yayımlanmasının ardından talep toplama tarihleri ve fiyatı merak edilmeye başlandı. Peki, Suwen Tekstil halka arz ne zaman? 2022 Suwen halka arz talep toplama fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...
SUWEN TEKSTİL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Suwen Tekstil halka arz talep toplama tarihleri 13-14-15 Nisan 2022 olarak belirlendi.
TALEP TOPLAMA FİYATI NE KADAR?
Talep toplama fiyatı ise 18,50 TL.
Halka arz 18,50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 6.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 17.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 23.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı ile halka açıklık oranı %41,07 olacaktır.
Halka arz TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
SUWEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."
SUWEN HAKKINDA
2003 yılında İstanbul'da kurulan Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet göstermektedir. Modern Özel Zincir Mağazalar arasında mağaza sayısı bakımından Türkiye'nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip olan Suwen'in mağazaları 2021 yılında yaklaşık 7,6 milyon ziyaretçi ağırlamıştır.
Suwen, kendi markası ve tasarımı ile müşterilerine hizmet vermektedir. İç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanındadır.
Suwen Türkiye'deki perakende ağını genişletmenin yanı sıra Romanya ve Irak'ta da faaliyet göstermektedir.
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- Suwen Tekstil halka arz ne zaman? 2022 Suwen halka arz talep toplama fiyatı kaç TL? Tarihler belli oldu
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