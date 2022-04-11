Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son dakika indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Mazot, benzin ve LPG fiyatının ne kadar olduğu merak edilirken, motorine yarından itibaren geçerli olacak 1 lira 4 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Brent petrolün varil fiyatı Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başladı. Peki, 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...