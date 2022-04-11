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Haberler Galeri Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son dakika indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Mazot, benzin ve LPG fiyatının ne kadar olduğu merak edilirken, motorine yarından itibaren geçerli olacak 1 lira 4 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Brent petrolün varil fiyatı Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başladı. Peki, 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:33
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Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika... Motorine yarından itibaren geçerli 1 lira 4 kuruş indirim geliyor. Geçtiğimiz haftayı yüzde 10,7'lik düşüşle 104 dolardan tamamlayan brent petrol, yeni haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başladı. Rusya-Ukrayna savaşına ilişki gelişmelerin yakından takip edildiği küresel piyasalarda Çin'de artan Kovid-19 vakaları da gündem konusu oldu. Peki, 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM

12 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzer motorine 1,04 lira indirim bekleniyor.

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Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 11 Nisan 2022 tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:

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Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

11 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.25 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

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Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

11 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.33 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.97 TL