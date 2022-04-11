Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den İş Dünyasıyla Buluşma programında önemli açıklamalar

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;



Hedefimiz Tarım ve enerjide ithalata bağlı olmayan bir ülke konumuna gelmek. İddiamız stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak. Artık 21. yüzyıla damga vuran bir Türkiye'yiz.

Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir ülkedir. Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu.

Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.