Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den İş Dünyasıyla Buluşma programında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'deki İş Dünyasıyla Buluşma programında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz." dedi. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa izin verilmeyeceğini belirten Bakan Nebati, "Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'deki İş Dünyasıyla Buluşma programında açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;
Hedefimiz Tarım ve enerjide ithalata bağlı olmayan bir ülke konumuna gelmek. İddiamız stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak. Artık 21. yüzyıla damga vuran bir Türkiye'yiz.
Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir ülkedir. Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu.
Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.
Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik.
Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur. TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.
Yıllık bazda 2.3 milyon yeni istihdam oluşturduk.
ENFLASYONDAKİ ATALETİ KIRACAĞIZ
Enflasyondaki artış geçici. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabalıyoruz. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz.
STOKÇULUĞA GEÇİT VERMİYORUZ
Küresel gelişmeler ve savaşın etkisiyle artan girdi maliyetleri yılık enflasyonu mart ayında 61.1 seviyesine yükselmesine sebep oldu. Enflasyondaki yükselişe bağlı olarak fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinin kötüleştiği bir dönemi yaşadık bunun farkındayız.
Son dönemde tüketici enflasyondaki artışta döviz kuru ve emtia fiyatları arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz.
Fiyat artışlarındaki vatandaşlarımıza sınırlı yansımasına yönelik adımları atmaya devam ediyoruz. Elektrikte KDV indirimi yaptık.
STOKÇULUĞA GEÇİT VERMİYORUZ
Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve sağlık bitkilerine ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
- Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları
- İdari izin genelgesi 2022 son dakika: 24. hafta gebelere hamilelere idari izin kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- Suwen Tekstil halka arz ne zaman? 2022 Suwen halka arz talep toplama fiyatı kaç TL? Tarihler belli oldu
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB 2022 açık lise kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste
- Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
- İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?
- PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT hangi illerde alım yapacak?
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM-PA bekçilik başvuruları ne zaman 2022?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?