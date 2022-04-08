Derin su operasyonu başlıyor! Karadeniz’deki doğalgaz için tarihi adım!

2020 yılında Karadeniz'den gelen Doğalgaz keşfinden sonra çalışmalar hızlandı. Karadeniz'de 21 Ağustos 2020'de Fatih Sondaj Gemisi Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük ilk keşfi yapmış, sonrasında 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp, 4 Haziran 2021'de de Fatih Sondaj Gemisi Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfi yapmıştı.

Karadeniz'de Fatih ve Kanuni sondaj gemileri de sondaj çalışmalarına devam ederken, keşfi yapılan doğalgazın sisteme entegre edilmesi için de gerekli olan ve geçen hafta Filyos Limanı'na götürülen 'kuyubaşı vanası' da Yavuz Sondaj Gemisi'yle bugün Karadeniz'in derinliklerine indirilmek üzere yola çıkacak. Filyos Limanı'ndan yola çıkacak Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle uğurlanacak.