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8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2022 evde bakım aylığı ne kadar? Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! Başvuru şartları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2022 evde bakım aylığı ne kadar? Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! Başvuru şartları...

Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar 8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı sorusuna yanıt arar oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay şartları taşıyan kişiuye ödenen bu destek ekonomik olarak rahatlık sağlıyor. Her ay evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi oldukça merak ediliyor, peki Nisan ayı için ödemeler yapıldı mı? Bu yıl asgari ücrete yapılan zam ile birlikte bu destek miktarı da arttı, peki 2022 evde bakım aylığı ne kadar oldu? İlk kez başvuracak olanlar için evde bakım maaşı başvuru şartları da haberimizde yer alıyor.

8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2022 evde bakım aylığı ne kadar? Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! Başvuru şartları nelerdir? Sorgulamalrı arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Engelli ve yaşlı vatandaşların bakımlarına ekonomik olarak destek sağlayan evde bakım maaşı şartları karşılayan kişiler için her ay ödeniyor ve Nisan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte detaylar...

8 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Nisan ayı evde bakım maaşı henüz yatmadı her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara geçiyor.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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