İşte 8 maddede Türkiye'nin "Yap İşlet Devret" modeli gerçeği

ULAŞTIRMA BAKANI 30 YILLIK YATIRIM PLANINI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 2053 Ulaştırma ve lojistik ana planını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "30 yıllık geleceği bugünden tasarlıyoruz, dünyanın hızlı ve etkili gelişen ülkesi olmaya kararlıyız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programına katıldı. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yılda Ulaştırma ve Habercilik alanında yapılan yatırımların 1 trilyon 337 milyar 250 milyona yakın yatırım yapıldığını, yatırımların artırılarak, "Gelişmekte olan" değil, "Gelişmiş" dünyanın öncü ülkesi olma hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, demiryollarında başlatılan reform hareketi ile Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra ihmal edilen demiryollarını "Ana yurdu demir ağlarla örme" düşüncesiyle hak ettiği konuma getireceklerini belirtti. Demiryolu taşımacılığının ülke ekonomisi için önemine değinen Karaismailoğlu, Demiryolu hat uzunluğunu 2053'te 28 bin 590 km'ye çıkartılacağını söyledi. Ülke ekonomisi için önemli projelere imza atılırken, bazı kesimlerin iftira ve yalanlarla buna mani olmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, onlara en güzel cevabın bugüne kadar yapılan yatırımlar olduğunu, bu zihniyete rağmen güçlü ve büyük Türkiye'nin her zaman var olacağını ifade etti.

"2053 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ANA PLANI İLE..."

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın Türkiye ekonomisinin gelişimine üst düzeyde katkı sağlayacak yatırımların planlandığı bir program olduğunu söyleyen Adil Karaismailoğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı" ile gençlerimizin aydınlık geleceğini, milletimizin refahını bugünden tayin edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız", odaklandığımız temel konular olan mobilite, lojistik ve dijitalleşme alanlarında vatandaşlarımızın beklentilerini karşılarken, Türkiye'mizin ekonomik gelişimine de üst düzeyde katkıda bulunacak. Bu hedeflerimiz doğrultusunda "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı", kıtalararası kesintisiz bir ulaşım altyapısı tahsis etmemiz için kritik değerdedir" dedi.

"DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUNU 2053'TE 28 BİN 590 KM'YE TAŞIYACAĞIZ"

Ülke ekonomisi için son derece önemli bir yerde olan demiryolu ulaşımının Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra kaderine terk edildiğini söyleyen Adil Karaismailoğlu, bu alanda yapılan yatırımları ve hedefleri anlattı. Karaismailoğlu, "2019 yılında yük taşımacılığında demiryolunun oranı yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleşirken, 2023 yılında yüzde 5'i geçen bir oranla demiryolunun toplam payının 55 milyon tona çıkmasını bekliyoruz. Özellikle demiryollarında başlattığımız reform hareketi ile Cumhuriyetimizin ilk yıllarından sonra ihmal edilen demiryollarını, 2003'ten bugüne hem yeniledik hem de yeni hatlarla zenginleştirdik. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine Yurt Dışı Yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında ise yine 2053 Vizyonumuz için hedeflediğimiz, trenin payının 6 katın üzerinde artmasıdır. Böylece karayolunun 2023'te yüzde 71'in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053'te yaklaşık yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında demiryolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamı sırasıyla 2035 yılında 145 milyonun, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz. Yıllarca kaderine terk edilmiş demiryollarımızın yeniden canlanması için, "Ana yurdu demir ağlarla örme" politikasının daha da ileriye taşınabilmesi için deyim yerindeyse 'seferberlik' ilan ettik. Bu kapsamda da olumlu etkileri yalnızca ülkemize değil, dünyaya yansıyacak reform niteliğinde çalışmalara imza attık. 2 bin 505 km olan sinyalli demiryolu hat uzunluğunu, rekor oranda %183 artırarak 7 bin 94 kilometreye ulaştırdık. 2 bin 82 kilometre olan elektrikli demiryolu hat uzunluğumuzu ise, %188 oranında artırarak 5 bin 986 km'ye yükselttik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bin 213 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren hattı, 219 km hızlı tren hattı inşa ettik. Türkiye'mizi, bugün dünyada 8., Avrupa'da da 6. YHT işletmecisi ülke konumuna gururla taşıdık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını hizmete sunarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. 2003 yılında 10 bin 959 km olan demiryolu hat uzunluğunu, 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu rakamı 2053'te 28 bin 590 km'ye taşıyacağız" diye konuştu.