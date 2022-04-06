Emekli ve memurun temmuz zammı yüzde 30'u aşacak!
Son dakika haberine göre: Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.
Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu.
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.
Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor.
Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.
YÜZDE 22.80 ZAM CEPTE
TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü. Nisan, mayıs, haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.
15 TEMMUZ'DA ALINACAK
Memur ve memur emeklileri de ocak ayında 2.5 puanlık ek zamla beraber yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, temmuzda yine yüzde 7 oranında sözleşme zammı alacak. Temmuzda yüzde 7.5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarında fark ödenecek.
Üç aylık yüzde 22.81 enflasyon oranına göre memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 olurdu. İlk üç aylık veriye göre zam oranı 7+15.31 olarak gerçekleşti. Bu orana gelecek üç aylık enflasyon da eklenecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Gelecek üç aylık dönemde TÜFE'nin yüzde 6'da kalması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 30.3 olacak. Bu durumda emekli zammı yüzde 30.3 gerçekleşecek. TÜFE'nin yüzde 10'a çıkması durumunda ise artış oranı yüzde 35'i geçecek. Memur ve memur emeklileri de enflasyonun yüzde 30 gerçekleşmesi durumunda yüzde 22.5 enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.
EMEKLİDE EN DÜŞÜK AYLIK 2.500 LİRA
SALGINLA mücadele sürecinde geçen yıl gerçekleştirilen yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklilerin dul ve yetim hak sahipleri de hisseleri oranında maaş ve bayram ikramiyesi alıyor. Zamlar da bu hisse oranına göre yükseliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?
- Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
- 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
- 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...
- "Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf bursluluk sınav başvuruları başladı mı? PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman?