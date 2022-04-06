Emekli ve memurun temmuz zammı yüzde 30’u aşacak!







YÜZDE 22.80 ZAM CEPTE

TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü. Nisan, mayıs, haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.