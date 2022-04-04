3600 ek gösterge için üç farklı senaryo! Başkan Erdoğan’a sunulacak | İkramiye 40 bin lira artacak





ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları mayısta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti. Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.