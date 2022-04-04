İşte emekli maaşını artırmanın altın kuralları! Merak edilen sorular yanıt buldu







NE KADAR UZUN ÇALIŞIRSAM O KADAR YÜKSEK Mİ EMEKLİ AYLIĞI ALIRIM?

PRİM gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli değil. Brüt kazancın yüksek yatırılması da gerekiyor. Eğer iki işte birden çalışıyorsanız mutlaka ikinci iş için de prim yatırın. Bildirilen matrah artınca emekli aylığı da yükseliyor.