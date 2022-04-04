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Gümüşsuyu Halı ‘‘Kalplere 70’iz’’

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Gümüşsuyu Halı ‘‘Kalplere 70’iz’’

Türkiye’nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, 70. yaşını bayileriyle birlikte Antalya’daki uluslararası bayiler buluşmasında kutladı.

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