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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçilere güzel haber: Bugün hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den çiftçilere güzel haber: Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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