Tüketicilere ileri koruma! Konut kredilerinde yeni dönem
Tüketicilere daha ileri koruma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüketici kredilerinde ve konut kredilerinde alınan yeni kararla birlikte bazı değişiklikler yapıldı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...
Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde tüketiciler lehine düzenleme yapıldı. Tüketicilerin tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içerisinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden yararlanılan döneme ilişkin faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmaması nedeni ile faize ilave olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları önlenecek. Cayma süresi içerisinde kredi borcunun tamamını erken ödeyen tüketicilerin cayma hakkını kullandıkları kabul edilecek ve tüketiciler, iadesi gerekli ücretleri geri alabilecek.
Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranı düştüğünde tüketiciler 30 gün beklemeden indirimden faydalanacak. Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin mevcut düzenlemede faiz oranının artırılması veya düşürülmesi durumlarına ilişkin yeni belirlenen oranın yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde tüketiciye bildirim şartı bulunuyor. Yapılan değişiklik ile tarafların mutabakatı ile tüketicilerin indirimli orandan bildirim süresi beklenmeksizin yararlanabilmesine imkan sağlandı.
TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİ İÇİN YENİ KARAR
Tüketici ve konut kredilerinde kredi ile ilgili olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hizmetler yasaklandı. Tüketici kredisi sözleşmesi kurulmasının kredi ile ilgili olanlar hariç olmak üzere yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanması yasaklandı. Bankaların sigortasız kredi seçeneğini de tüketiciye sunmak şartıyla kredi bağlantılı sigortayı da içeren bir teklifi tüketiciye sunabilmelerine olanak tanındı. Tüketici bu iki teklifi de kendi iradesi ile ister sigortalı, ister sigortasız teklifi tercih edebilecek.
Mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan platformlara ilk defa sorumluluk ve yükümlülükler getirildi.
TATİL SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA
Tüketicilerin mağduriyet yaşadığı alanların başında gelen devre tatil sözleşmelerine ilişkin yapılan değişiklikler ile bu sektörde yaşanan tüketici sorunları azaltılacak.
Sürdürülebilir tüketimi özendirmek ve tasarrufu teşvik ederek israfı önlemek amacıyla yenilenmiş ürünler ilk defa kanunla düzenleme altına alındı.
Sahte yetkili servis sorununa neşter vuruldu ve satış sonrası hizmetlerle ilgili tüketicilere yeni haklar getirildi.
30 BİN TL'YE ÇIKARILDI
Tüketici hakem heyetlerinin görev sınırı 30 bin liraya çıkarılarak daha fazla sayıda tüketicinin uyuşmazlığının hızlı ve masrafsız bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanacak.
"Ceza hükümleri" başlıklı 77'nci maddede yapılan değişikliklerle Kanun'a aykırılık halleri için öngörülmüş bazı idari para cezaları, fiilin ağırlığı, failin kusuru ve ekonomik durumu dikkate alınarak ve orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri gözetilerek yeniden düzenleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet açıklaması: Epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı?
- HOŞGELDİN RAMAZAN! 2022 Ramazan ayı mesajları burada! En güzel, dualı, kısa ve öz resimli Ramazan mesajları
- JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum
- BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?
- Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste
- Benzin indirimi son dakika: 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...
- Emekli ve memur zammı bu ay netleşiyor! 2022 ikramiye maaş zammı yüzleri güldürecek! SON DAKİKA HABERLER
- Sigaraya zam geldi mi? 1 Nisan 2022 sigara zammı var mı? Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
- KPSS öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihlerde olacak?
- 1 NİSAN ŞAKALARI 2022: 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...
- Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?