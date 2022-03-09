09 Mart 2022, Çarşamba
Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik gerçekleştirilen destek ödemeleri devam ederken, 2022 yılı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Vahit Kirişçi merakla beklenen destek ödemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.03.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 08:41
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