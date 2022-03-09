09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı

Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik gerçekleştirilen destek ödemeleri devam ederken, 2022 yılı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Vahit Kirişçi merakla beklenen destek ödemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 08:41
  • 1
  • 13
Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde mazot ve gübre desteği ödemeleri yapılıyor. 2022 yılına ilişkin ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, Bakan Vahit Kirişçi konu hakkında açıklamalarda bulundu. Çiftçilere yönelik sağlanan destek ödemesinin detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı

9 MART MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 8 Mart'tan itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden (8 Mart) itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 13
Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

  • 4
  • 13
Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

  • 5
  • 13
Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.