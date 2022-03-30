Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklancak olan 2022 Mart ayı enflasyon verisi için araştırmalar sürüyor. Altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alan emekli ve memurlar, yılın üçüncü enflasyon verisini yakından takip etmeye başladı. Peki, TÜİK 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 2022 Mart ayı enflasyon oranı 4 Mart 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon verileri her ayın 3'ünde açıklanır. Ayın 3'ü hafta sonuna denk geldiği takdirde, enflasyon oranı bir sonraki iş günü açıklanır.