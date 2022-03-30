Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdelediği 10 bin işçi alımında son viraja girildi. İŞKUR aracılığıyla başvuruların alınmasının ardından 'kura çekimi ne zaman yapılacak?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için kura tarih ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kura tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.