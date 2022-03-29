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Yerli otomobil TOGG'da bir ilk! İlk kez görücüye çıkacak! TOGG'un özellikleri neler?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Yerli otomobil TOGG’da bir ilk! İlk kez görücüye çıkacak! TOGG’un özellikleri neler?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a yönelik tüm hazırlıklar sürerken, TOGG EKO İKLİM Zirvesi'nde sahneye çıkacak. TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da zirvede konuşma yapacak. Geçen yıl ABD'deki lansmanda dünyanın dikkatini çeken TOGG, Ankara'da da ülkemizde ilk kez bu zirvede lansman yapacak. İşte detaylar...

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a ilişkin çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

EKO İKLİM Zirvesi kapsamında, iklim, çevre, ekonomi, gibi birçok konuda global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alan A'dan Z'ye ele alınacak.

Zirve kapsamında yapılacak oturumlarla "İklim Değişikliği ve Global Stratejiler", "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri", "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm", "Parlamentoda İklim Değiştirmek", "Sanayinin, Ticaretin Yeşil Dönüşümü" gibi başlıklarda konular tartışılacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, 10 ayrı alanda 321 konuşmacı yer alacak.

Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.

TOGG, TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün de işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" TOGG da sahne alacak.

Zirvede TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Geçen yıl ABD'deki lansmanda dünyanın dikkatini çeken TOGG, EKO İKLİM Zirvesi ile Ankara'da da ülkemizde ilk kez bu zirvede lansman yapacak.

İŞTE TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

İİŞTE TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

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