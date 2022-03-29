Karadeniz gazında yeni gelişme! İlk parça Türkiye’ye getirildi! Ağırlığı tam 65 ton...

GAZI ÜRETİM DAĞITIM HAZNESİNE İLETECEK

Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.