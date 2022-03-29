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Karadeniz gazında yeni gelişme! İlk parça Türkiye'ye getirildi! Ağırlığı tam 65 ton...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Karadeniz gazında yeni gelişme! İlk parça Türkiye’ye getirildi! Ağırlığı tam 65 ton...

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi. Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiği Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda, doğal gazın karaya çıkması için çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından tüm hızıyla sürüyor.

EKİPMANLAR SAHAYA GİRİŞ YAPIYOR

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken, kullanılacak ekipmanlar sahaya giriş yapıyor.

DEV KUYUBAŞI VANALARI TÜRKİYE'DE

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazı, kuyuların başından üretim ve dağıtım haznesine iletmekte kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Türkiye'ye geldi.

GAZI ÜRETİM DAĞITIM HAZNESİNE İLETECEK

Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı inceleme ziyareti sonrası, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan: Karadeniz gazının devreye girmesiyle... BAŞKAN ERDOĞAN: KARADENİZ GAZININ DEVREYE GİRMESİYLE...

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