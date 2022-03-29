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TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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TÜSİAD’ın yeni başkanı Orhan Turan oldu!

Son dakika haberine göre: TÜSİAD'ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

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