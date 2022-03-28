Almanya’dan Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı "Z" harfi için karar
Almanya’da, Rusya’nın, Ukrayna savaşında askeri araçların üzerine beyaz boya ile yazdığı "Z" harfinin savaş bağlamında bir sembol olarak kullanılması durumunda 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtildi.
Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, "Z" harfinin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında kullanılmasının suç kapsamında olduğunu belirterek, "Rus askeri araçlarında görüldüğü gibi beyaz 'Z' harfinin savaş bağlamında kullanıldığı tespit edilirse elbette bu savaşı desteklemek anlamına gelir. Bu, suç kapsamına girer ve bu yüzden hemen müdahale ederiz." ifadesini kullandı.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Çocuklar, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanı Joachim Stamp, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Z" harfinin bir sembol olarak ülke genelinde yasaklanması gerektiğini vurguladı.
Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Georg Eisenreich da uluslararası hukukun ihlaline onay verilmesinin kabul edilmeyeceğini dile getirdi.
"KİM BU SAVAŞI KAMUOYUNDA ONAYLARSA SUÇ İŞLEMİŞ OLUR"
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marek Wede, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman güvenlik birimlerinin ülkede "Z" harfinin sembol olarak kullanıldığına dair bulgulara ulaştığını, bunun gösterilerde ve mala zarar verme eylemlerinde görüldüğünü belirtti.
"Z" harfinin normal şekilde kullanılmasının yasak olmadığını ifade eden Wede, "Ancak münferit durumlarda Rusya'nın savaşının desteklenmesi anlamına gelebilir. Bu, Ceza Kanunu'nun 140. maddesine göre yasaktır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, suç teşkil ediyor. Kim bu savaşı kamuoyunda onaylarsa suç işlemiş olur." dedi.
Güvenlik birimlerinin bunları takip ettiğini vurgulayan Wede, çok sayıda eyaletin olayların suç teşkil edip etmeyeceğini inceleyeceğini ve buna uygun şekilde hareket edecekleri yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Ceza Kanunu'nun 140. maddesi, suçların kamu düzenini bozacağı şekilde onaylanması veya ödüllendirilmesi durumunda bu 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.
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