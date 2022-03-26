Borsa İstanbul’da büyük yükseliş! Birinci sıraya oturdu! İşte uzmanların beklediği yeni hedef

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayını doldururken, bu süreçte dünyada en fazla yükselen piyasa Borsa İstanbul oldu. Türkiye'nin savaş sürecinde izlediği politika ve üstlendiği arabuluculuk rolü ile stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkarken, piyasalar da bu konumunu onayladı. Borsadaki yükselişte Türkiye'nin izlediği etkili stratejinin yanı sıra, fiyatların dolar bazında ucuz olması, hisse geri alımları, yüksek kârlılık ve rekor temettü ödemeleri etkili oldu.