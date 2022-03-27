SON DAKİKA! Stokçuya hapis cezası 3 yıla çıkartılıyor! Düzenleme Meclis'e geliyor
Son dakika haberine göre: Piyasaya mal vermeyerek gıda fiyatlarını yükselten stokçular için harekete geçildi. Malı deposunda saklayan fırsatçılara 1 ila 3 yıl hapis cezası içeren düzenleme Meclis’e geliyor.
Son günlerde özellikle gıda maddelerine yönelik ortaya atılan spekülasyonların adresi olan stokçulara yönelik sert tedbirler geliyor. AK Parti grubunun
milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu.
ENFLASYONDAN YÜKSEK
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi.
Milletvekilleri toplantıda vatandaşın talep ve beklentilerini iletirken, "Stokçularda mal var, ancak bunlar tüketiciye ulaşmıyor. Gıda ürünlerinde fiyat artışları enflasyonun çok üstünde. Bu da stok yapan fırsatçılardan kaynaklanıyor" tespitini dile getirdiler.
Tespitte, vatandaşın en büyük talep ve beklentisinin de özellikle gıda fiyatlarıyla ilgili olduğu vurgulandı. Fiyatların bir neden olmadığı halde bu kadar sık artmasına yönelik vatandaşların beklentileri dile getirildi.
SATAMAZSA DÜŞÜRÜR
Son dönemde özellikle fırıncı esnafından "hammadde bulamıyoruz" şikâyetleri geldiği, yağ, şeker ve unda spekülasyon yapıldığı, acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi.
Milletvekilleri, "Stokçuda mal var ama vatandaşa ulaşmıyor. Bizler de esnafa 'ihtiyacınız kadar alın. Stokçular satamazsa fiyatları düşürmek zorunda kalır' diyoruz" bilgisini aktardı. Milletvekilleri stokçuların önüne geçmek için bu konuda ağır yaptırımlar içeren bir düzenlemenin hızla hayata geçirilmesini istedi.
ÇALIŞMAYA HIZ VERİLDİ
Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda bu konuda bir süredir devam eden çalışmalara hız verildi. Yeni bir yasal düzenlemenin kısa sürede TBMM gündemine taşınmasının planlandığı öğrenildi.
Türk Ceza Kanunu, stokçuluk suçunun cezasını 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak düzenliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çözüm bulacaklarını söylediği stokçular ile ilgili çalışma kapsamında cezaların 1 ila 3 yıl arasında hapis olarak düzenlenmesi düşünüyor.
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