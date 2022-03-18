Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.