Yasa Meclis’ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza

SİGORTA KALDIRILDI: Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan ürünlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.



BİN LİRA CEZA: Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak.